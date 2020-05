Milazzo – Il piccolo Nicolò di 6 anni salva una tartaruga intrappolata nella plastica

Una storia meravigliosa, con un bel lieto fine, arriva da Milazzo grazie al racconto del biologo Carmelo Isgrò. Nicolò La Maestra, un bimbo di soli 6 anni ha salvato un esemplare di tartaruga Caretta Caretta che era rimasto intrappolato in un sacco di plastica sulla spiaggia di Ponente.

Il piccolo Nicolò, sceso in spiaggia insieme ai genitori Andrea La Maestra e Alessandra Bella, ha notato la tartaruga in difficoltà dalla spiaggia a causa di una busta che si era impigliata nella pinna pettorale. Con l’aiuto di mamma e papà è riuscito a liberarla e ad allertare subito dopo la Guardia Costiera di Milazzo e il biologo Carmelo Isgrò, intervenuti per tutte le cure del caso.

La tartaruga è stata trasferita in un centro di recupero per animali. Dopo la guarigione sarà restituita al suo habitat naturale, ovverosia il mare.

Sicuramente resta una bellissima storia, che il piccolo Nicolò potrà raccontare ai suoi amici di scuola.