Coronavirus – Un nuovo caso oggi in provincia di Messina. 4 le guarigioni

Non si registrano vittime oggi in Provincia di Messina. Sono 370 gli attuali positivi, tre in meno di ieri. Ricoverati ancora in calo, sono 71 (-3). Quattro le guarigioni nelle ultime 24 ore (130)

Sono 552 dunque i casi nella provincia peloritana, dall’inizio dell’epidemia.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 16 di oggi (mercoledì 6 maggio), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 125 (16, 26, 11); Catania, 691 (82, 240, 90); Enna, 292 (114, 100, 29); Messina, 370 (71, 130, 52); Palermo, 397 (58, 95, 30); Ragusa, 54 (3, 33, 7); Siracusa, 111 (36, 99, 25); Trapani, 92 (4, 42, 5). Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.