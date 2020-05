Coronavirus – Altra guarigione a Capo d’Orlando. Ingrillì: “Ancora 15 in isolamento domiciliare”

Nuova guarigione al Covid-19 a Capo d’Orlando. A comunicarlo il sindaco Franco Ingrillì. Una persona che era stata contagiata dal virus è risultata negativa al secondo tampone di verifica e si è così liberata dall’incubo.

“Sono felice di poter condividere questa notizia con l’intera comunità orlandina.

Invece, per l’esito del secondo tampone di verifica dell’ultima persona positiva dovremo ancora attendere perché il test è da rifare.

Tra ieri e oggi sono arrivate a Capo d’Orlando altre 11 persone provenienti da fuori Regione che fanno così salire a 15 il numero dei soggetti in isolamento domiciliare.

In questa delicata fase due, ribadisco per tutti la necessità di #rispettareleregole: il distanziamento di almeno un metro e l’uso della mascherina non sono capricci, ma comportamenti fondamentali da tenere in per tornare alla normalità.”