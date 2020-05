Capo d’Orlando – Buoni spesa per emergenza Covid-19, domande da presentare entro il 13 maggio

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Capo d’Orlando, l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas).

L’Intervento, finanziato dalla Regione Sicilia con Fondi PO FSE SICILIA 2014/2020- Asse II, Inclusione Sociale e lotta alla povertà,OT9,- Priorità i investimento 9.I, Obiettivi specifico 9.1, Azione 9.1.3, è destinato a soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socioassistenziale da Covid-19.

I buoni spesa/voucher da assegnare per singolo nucleo familiare hanno durata mensile ed un valore unitario massimo di:

300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

400,00 € per un nucleo composto da due persone;

600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone

La richiesta del buono spesa/voucher potrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito da lavoro, non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, come Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.

Il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Capo d’Orlando: https://capodorlando.socialbonus.it e la domanda deve pervenire al entro il 13 maggio prossimo tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it

L’area Socio Assistenziale fornirà informazioni e chiarimenti, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13. E’ possibile contattare gli assistenti ai numeri 0941 915347/353/323.

L’avviso sarà aperto fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Siciliana e, se dopo la scadenza del 13 maggio residueranno economie dopo l’istruttoria delle istanze, sono state fissate altre scadenze per la presentazione delle ulteriori domande: dall’1.06.2020 al 10.06.2020; dall’1.07.2020 al 10.07.2020.