Piraino – Ridotto il costo del servizio di raccolta rifiuti

Tra il mese di marzo e di aprile il Comune di Piraino, visto che la gara che sta svolgendo la SRR è stata investita da ricorsi incrociati da parte dei diversi partecipanti, ha indetto una manifestazione di interesse per individuare il gestore del servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti fino al prossimo 31 dicembre.

All’avviso esplorativo hanno presentato offerta economica diversi operatori.

Con un ribasso del 23,50%, rispetto all’importo indicato per l’espletamento del servizio, la ditta CARUTER Srl si è aggiudicata e continuerà a svolgere il servizio di nettezza urbana fino a dicembre 2020.

Il Sindaco, Maurizio Ruggeri, afferma che la procedura selettiva ha permesso di ridurre di quasi 60 mila euro il costo del servizio rispetto all’anno precedente; questo si tradurrà in una diminuzione delle bollette TARI 2020 per le famiglie e per le attività commerciali del territorio comunale, che stanno attraversando un momento di grande difficoltà a causa dell’emergenza covid-19.

Il Sindaco conclude dicendo che finalmente dopo 2 anni dall’avvio della raccolta differenziata si cominciano a vedere i frutti, non solo in termini di pulizia del territorio e dell’ambiente, ma anche sotto l’aspetto dei costi il servizio comincia a costare meno di quello che si poteva pensare all’inizio.