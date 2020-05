Capo d’Orlando – Pagato uno stipendio arretrato ai dipendenti comunali

Sul ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali, il Sindaco Franco Ingrillì ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Stamattina abbiamo disposto il pagamento di uno dei tre stipendi arretrati. Uno sforzo notevole che testimonia la nostra determinazione nel risolvere i problemi, a fronte di una congiuntura economica decisamente sfavorevole. Ringrazio i dipendenti che, con serietà e dedizione, hanno lavorato in un contesto sicuramente difficile.

Noi remiamo in direzione di Capo d’Orlando, delle famiglie, delle imprese: vorrei che anche i sindacati facessero lo stesso, rivolgendo le loro pressioni alle istituzioni regionali e nazionali per aiutare i Comuni, non solo il nostro ovviamente, con contributi e agevolazioni.

Non vogliamo essere soli in una battaglia che è di tutti e da cui dipende il benessere di tante famiglie”.