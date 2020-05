Capo d’Orlando – Nonna Jolanda festeggia il traguardo dei 100 anni

Nata il 5 maggio 1920, primogenita dei sei figli di Santo Iannello e Maria Minuta, oggi la signora Jolanda Maria Iannello festeggia il traguardo dei 100 anni.

La signora Jolanda, di Capo d’Orlando ma domiciliata adesso a Messina in casa della figlia, non potrà purtroppo festeggiare come avrebbe meritato un traguardo così importante, a causa delle misure restrittive imposte dall’emergenza Coronavirus.

Sposatasi con Antonio Ciravolo, Maresciallo di Marina, la signora Jolanda ha avuto 2 figli, Lina e Pino, cinque nipoti e una pronipote.

La signora, zia di Mario e Sergio Iannello, gode di ottima salute e si sta riprendendo da una caduta.