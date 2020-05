Barcellona. Diventerà Bellissima e Città Aperta manifestano solidarietà all’Assessore Regionale Ruggero Razza

Le minacce di morte ricevute dall’Assessore Regionale alla Salute, Ruggero Razza, hanno scatenato una miriade di attestati di stima e solidarietà verso il rappresentante della giunta Musumeci. Da Barcellona Pozzo di Gotto arrivano la solidarietà e l’incoraggiamento del gruppo consiliare “Diventerà Bellissima”. I consiglieri hanno voluto esprimere “piena solidarietà e vicinanza all’assessore avv. Razza per l’intimidazione ricevuta, esortandolo a non mollare e andare avanti”.

“Gesti vili e oltraggiosi come quello subito ieri dall’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza – scrive invece il Movimento Città Aperta – sono un duro colpo per la società civile, ma allo stesso tempo una spinta per combattere con più forza la criminalità senza nessun passo indietro. Il Movimento Città Aperta vuole esprimere la massima solidarietà nei confronti dell’Assessore Razza, augurandogli di continuare con serenità il suo lavoro in questo momento di emergenza”.