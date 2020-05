“Agevolare la riapertura di bar e ristoranti”, incontro a Sinagra con il sindaco

Stamattina si sono incontrati il Sindaco di Sinagra Nino Musca e la delegazione delle attività commerciali sinagresi che si erano riunite nei giorni scorsi in Comitato, lanciando un costruttivo grido di allarme e di preoccupazione alle istituzioni locali, regionali e nazionali sul futuro dell’economia locale e sull’eventuale ripresa delle proprie attività messe in ginocchio dall’emergenza Covid-19.

È stato un “primo incontro” molto proficuo, nel quale la delegazione dei commercianti ha avuto l’occasione di rappresentare tutte le problematiche che stanno affliggendo il settore in questo delicato momento e le preoccupazioni per l’incerto futuro.

L’amministrazio ne comunale, dal canto suo, ha avuto l’occasione di ribadire le iniziative già deliberate per tasse e tributi e confrontarsi sulle decisioni che ha intenzione di intraprendere nei prossimi giorni.

Un elenco di richieste, che possono aiutare il settore economico locale a ripartire, è stato portato da commercianti e imprenditori all’attenzione del primo cittadino di Sinagra.

Il Sindaco Nino Musca, ascoltando e accogliendo le istanze del Comitato, si è detto pronto e si è reso subito disponibile ad essere al fianco delle attività sinagresi e, in veste del ruolo istituzionale ricoperto, a farsi “portavoce” di numerose istanze che dovranno pervenire nelle prossime ore sui tavoli del governo regionale e nazionale.

“Grande parte dell’economia del nostro Comune gira attorno all’indotto economico mosso dal settore della ristorazione, dei servizi, della ricettività e della gastronomia. Insieme dobbiamo gettare sin da subito le basi per agevolare la ripartenza alla luce della prospettiva di una riapertura delle attività. Cercheremo di fare il possibile e l’impossibile per superare questo difficilissimo momento e dobbiamo farlo come comunità” – queste le parole con le quali il Sindaco Nino Musca ha chiuso l’incontro di questa mattina. Un nuovo incontro è già stato calendarizzato per i prossimi giorni.