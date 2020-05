Convalida e scarcerazione per l’aggressione dell’1 maggio a Gliaca di Piraino

Il gip del tribunale di Patti Andrea La Spada ha convalidato l’arresto dell’uomo che l’1 maggio scorso, a Gliaca di Piraino, ha colpito con una spranga di ferro la moglie ed il figlio.

Dopo la convalida, l’uomo, difeso dagli avvocati Giuseppe e Mariuccia Condipodero, è stato scarcerato; è stata applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare. Non potrà farvi rientro e non potrà accedervi senza l’autorizzazione del giudice. Non dovrà avvicinarsi alla moglie ed al figlio e si dovrà tenere da loro ad una distanza minima di 400 metri, anche in caso di incontro fortuito.