Barcellona. Il 7 maggio la riapertura del cimitero comunale

La nuova ordinanza firmata dal sindaco Roberto Materia ha disposto la riapertura del cimitero comunale a partire dal prossimo 7 maggio. Spetterà al dirigente del V Settore il compito di adottare tutte le misure organizzative per assicurare l’accesso contingentato teso ad evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale. Due fattori il cui rispetto è raccomandato anche ai cittadini. Nella giornata di domenica e nei festivi restano chiusi al pubblico, in tutto il territorio comunale, gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ad eccezione delle farmacie, delle edicole e degli esercizi di commercio al dettaglio di fiori e piante (fioristi). L’accesso dovrà essere regolato in modo da mantenere la distanza interpersonale. In presenza di condizioni strutturali che non lo consentano, gli esercizi dovranno rimanere chiusi.

Nelle giornate domenicali e festive é consentito il servizio di consegna a domicilio, nonché la cessione per asporto dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Inoltre, l’ordinanza non modifica quanto precedentemente stabilito per il mercato settimanale del sabato che quindi rimane attualmente sospeso.