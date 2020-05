Piraino – Lettera al sindaco Ruggeri: “Dobbiamo fare il possibile per evitare il collasso!”

Questi provvedimenti e in particolare la zona franca, sarebbero il volano e le risorse per riuscire a tirarci fuori da questo baratro.

Signor sindaco, le aziende sono in ginocchio, per riaprire hanno bisogno di interventi tempestivi e straordinari, non si può continuare a temporeggiare, non c’è tempo, occorre FARE PRESTO e intervenire in modo corale e sinergico pubblico e privato.

Sicuramente, io non conosco la soluzione esatta per rimediare a tutto questo, però possiedo la grinta da lottatore ferito che, anche se al tappeto, non vuole incassare il KO definitivo.

Dobbiamo fare l’impossibile per evitare il collasso!

In momenti straordinari servono interventi straordinari!

Stiamo vivendo un tragico momento di storia che ricorderemo per sempre, una guerra sanitaria ed economica combattuta contro un nemico forte ma invisibile.

Tutti insieme dobbiamo puntellare, sostenere e affrontare questa drammatica situazione.

Signor sindaco, non infranga i nostri sogni, il tessuto produttivo, l’ospitalità del suo territorio non possono farcela da soli, Lei ha l’obbligo come primo cittadino di lottare e condurre insieme a Noi questa difficile impresa UNITI CE LA FAREMO, dobbiamo farcela!

Questa missiva è scritta con il cuore da un SICILIANO, passionale, umile servitore di questo territorio, ma condivisa sicuramente da tutti gli operatori economici.

Tutti insieme dobbiamo credere e sognare in grande, scommettere sulla rinascita delle nostre attività,