Genovese (Ora Sicilia): “Finanziaria risposta seria e concreta al dramma che stiamo vivendo”

«Quella appena approvata dal parlamento siciliano ci piace definirla la finanziaria della responsabilità. L’unica chiave di lettura possibile per rispondere al dramma che anche il popolo siciliano sta vivendo a causa della crisi pandemica in corso». Così i tre parlamentari di Ora Sicilia, Luigi Genovese, Luisa Lantieri e Pippo Gennuso, a margine del voto sulla finanziaria regionale. «Sono state approvate norme importanti, sostanzialmente finalizzate al sostegno del tessuto produttivo regionale, degli enti locali e dei cittadini, soprattutto delle categorie più svantaggiate. Inutile crogiolarsi sulle storture di questi documenti finanziari, che ovviamente non sono esenti da difetti e da alcune deformazioni ataviche, e ci riferiamo ad alcune iniziative non strettamente connesse alla situazione emergenziale, evidenziate in più di un’occasione da vari rappresentanti di alcuni gruppi parlamentari, e non solo di opposizione. Ma, nella sostanza, va dato atto al governo e al parlamento regionale di avere calibrato gli interventi principali sul gravissimo momento connesso al Covid-19».

«Una crisi globale e sistemica – proseguono i tre esponenti di Ora Sicilia – sulla quale bisogna fare un chiarimento definitivo: chi pensa che da questo parlamento regionale e da questa finanziaria potessero arrivare ricette magiche per gestire e superare la devastazione causata in Sicilia dal Covid-19, non ha ben chiara la portata distruttiva generata dagli effetti (economici, sociali e psicologici) del Coronavirus. I siciliani adesso attendono risposte concrete che possano farli sentire cittadini italiani ed europei. E queste risposte dovranno arrivare, pertanto, dal governo centrale, che a sua volta dovrà farsi valere ai tavoli europei, dove è necessaria una rimodulazione strutturale degli squilibri tra paesi di “Serie A” e paesi di “Serie B”. Noi – concludono Genovese, Lantieri e Gennuso – abbiamo tracciato un percorso per provare, con i nostri mezzi e con le nostre risorse, a rispondere con serietà e responsabilità ai bisogni concreti del popolo che rappresentiamo. Il voto favorevole di ORA Sicilia a questa finanziaria non è un mero segnale di sostegno al governo regionale: è un atto di profonda responsabilità nei confronti dei siciliani».