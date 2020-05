Diocesi di Patti: nota sulla celebrazione dei funerali

Il Vicario Generale della diocesi di Patti don Basilio Rinaudo ha fatto pervenire una nota a tutti i parroci, in cui sottolinea alcune “attenzioni pastorali” a cui il vescovo monsignor Guglielmo Giombanco tiene, in ottemperanza anche della nota complementare della Conferenza Episcopale Italiana alla risposta del Ministero dell’Interno al quesito sottoposto dalla Segreteria Generale concernente la celebrazione esequiale a seguito dell’emanazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica causata dal coronavirus.

Com’è noto, da lunedì 4 maggio, la celebrazione delle esequie sarà nuovamente possibile con il rito liturgico. Richiamando “il senso di responsabilità per essere rispettosi della propria e altrui salute e, soprattutto, per continuare ad essere annunciatori del Vangelo e ministri di speranza e consolazione”, nella nota si evidenzia che le esequie potranno essere celebrate nella messa oppure nella Liturgia della Parola, come previsto dal Rito delle esequie. Il sacerdote celebrante valuterà “con discernimento e sapienza pastorale” la forma rituale da preferire.

La celebrazione esequiale si svolgerà in un unico luogo, che potrà essere all’aperto o al chiuso e in questo caso nella chiesa parrocchiale o anche in un ambiente esterno del cimitero, purché gli spazi consentano la distanza di almeno un metro tra i partecipanti, in numero massimo di quindici persone, che indosseranno la protezione per le vie respiratorie. Spetterà alla famiglia individuare le 15 persone ammesse al rito funebre e consegnarne l’elenco nominale all’agenzia funebre, che si farà garante per l’ingresso.

Nella nota del Vicario Generale si sottolinea un altro aspetto fondamentale: la chiesa sarà igienizzata regolarmente, mediante pulizia delle superfici e degli arredi con idonei detergenti ad azione antisettica. La stessa cosa verrà fatta per la celebrazione all’aperto. Un addetto alla sicurezza o un dipendente dell’agenzia funebre (incaricato dal parroco) dovrà misurare la temperatura corporea, attraverso un termo-scanner. Questa disposizione è richiesta anche per le celebrazioni all’aperto. Dovrà essere bloccato l’accesso a chi avrà una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o presenterà altri sintomi influenzali.

Sono confermate le norme già in vigore per la messa ovvero che si tralasci lo scambio del segno di pace e si distribuisca la comunione esclusivamente sulla mano, evitando ogni contatto fisico. In particolare si chiede al presbitero che celebra la messa e il rito delle esequie di indossare la mascherina, avendo cura di coprire adeguatamente naso e bocca, e di mantenere un’adeguata distanza di sicurezza dai partecipanti. Inoltre prima di distribuire la comunione, dovrà curare l’igiene delle proprie mani con un dispenser di gel sanificante da tenere vicino all’altare.

Per ridurre al minimo gli spostamenti, egli stesso si recherà al posto dove i fedeli si trovano per portare l’Eucarestia e comunicare quanti lo desiderano. Si evidenzia ancora che saranno da evitare altri riti previsti normalmente, quali per esempio il corteo funebre e la benedizione presso il sepolcro. Il parroco informerà tempestivamente la comunità sulle disposizioni di sicurezza sopraindicate, sia attraverso i vari canali di comunicazione di cui la parrocchia dispone, sia affiggendo all’ingresso della chiesa appositi cartelli informativi. Nella nota, si informa che “la Diocesi di Patti ha incaricato una per la sanificazione di tutte le chiese parrocchiali della diocesi. Già dalla prossima settimana i vicari foranei riceveranno il calendario delle sanificazioni programmate per ogni vicariato (sei-otto chiese parrocchiali al giorno) affinché venga comunicato ai parroci, che, così, potranno accogliere gli operatori sanitari incaricati.

Al termine della sanificazione la ditta rilascerà un certificato. Le spese di questo primo intervento saranno a totale carico della diocesi. “Nella speranza di poter tornare presto alla normalità – conclude don Rinaudo -, sentiamoci uniti in comunione di preghiera”.