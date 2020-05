Barcellona. Via Gianani ripulita dall’operosità dei suoi residenti

Gli abitanti della via Gianani, dove sorge un complesso di edilizia popolare, hanno deciso che “chi fa da se, fa per tre”. E così, dopo alcune richieste rimaste inespresse, hanno deciso di munirsi degli utensili necessari per ripulire l’area intorno alle loro abitazioni. Così hanno deciso di trascorrere il loro 1 maggio. Cercando di dare decoro alla zona in cui vivono. Lo hanno fatto mettendoci il cuore per sopperire a ciò che avevano chiesto e non è stato fatto. Contattata la nostra redazione, ci hanno raccontato testualmente “di sentirsi abbandonati da tutti”. Adesso rimane un problema. Quello degli sfalci dovuti alla loro intensa attività di lavoro. Per questo chiedono che qualcuno invii un mezzo per poter provvedere allo smaltimento. Soprattutto perchè – ci hanno spiegato – tra un paio di settimane ci sarà la Festa della Madonna di Fatima nella vicina Chiesa dedicata alla Vergine. E, almeno per quella circostanza, vorrebbero che il loro quartiere si presentasse in maniera decorosa.