Gliaca di Piraino: 70enne prende a sprangate moglie e figlio. Fermato dai carabinieri

Non si conoscono ancora le ragioni per cui nella mattinata di oggi, primo maggio, un 70enne è andato in escandescenze picchiando la moglie, sua coetanea, ed il figlio 30enne, anche con l’ausilio di una spranga in ferro.

È successo intorno a mezzogiorno in una abitazione sulla Via del Sole della frazione Gliaca di Piraino. I vicini, allarmati dalle urla della donna, affacciandosi al balone hanno assistito increduli all’aggressione, avvenuta sia dentro casa che sul balcone, ed hanno immediatamente avvisato i Carabinieri della locale stazione, che sono intervenuti fermando l’uomo.

I Carabinieri della stazione di Piraino, guidati dal Comandante Angelo Mazzagatti, hanno condotto l’uomo in caserma, dove si trova tuttora, in attesa di ulteriori indagini sull’accaduto.

Per la gravità delle ferite riportate la donna è stata trasportata all’Ospedale Barone Romeo di Patti da un’ambulanza del 118. Per il figlio non si è reso necessario il ricovero ospedaliero.