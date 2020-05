Finanziaria Sicilia: Un Milione per i porti a trazione turistica, compreso Capo d’Orlando

Un milione di euro per le città con porti a trazione turistica – portu hub – come Capo d’Orlando, come forma di ristoro per le mancate entrate dai tributi comunali dedicati. Le città interessate da questa misura voluta dal Gruppo Ars della Lega, sono quelle che rientrano nel Piano per la portualità turistica della Regione, approvato nel 2016.

Oltre a questa modifica migliorativa dell’articolo 9 della legge di stabilità regionale, il quale destina un fondo perequativo per gli enti locali da 300 milioni di euro sbloccando fondi extraregionali e Poc 2014/2020, la Lega blinda altre due misure: “Con un emendamento i Comuni che accedono al fondo perequativo di cui all’Art. 9, potranno concedere il suolo pubblico gratuitamente e fino al doppio della cubatura a chi ne farà richiesta. E’ stata poi approvata la riserva di due milioni di euro dallo stesso fondo che destina ai Comuni che nel 2019 hanno superato le 500 mila presenze turistiche, 2 milioni di euro. Con queste misure la Lega ha voluto sostenere come forma di compensazione per la crisi del settore dovuto all’emergenza covid, i Comuni a trazione turistica.”

Così i deputati Antonio Catalfamo, Maria Anna Caronia, Orazio Ragusa, Giovanni Bulla.