Nei primi tre mesi del 2020 incremento dei reati legati all’usura

Il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ha presieduto il comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato in videoconferenza, oltre ai vertici delle forze dell’ordine, anche i presidenti delle associazioni antiracket “Fai” e “Rete per la legalità”, Fondazione antiusura “Padre Pino Puglisi”, Comitato “Addio Pizzo” e Associazione “Libera”.

E’ stato evidenziato come l’analisi dell’andamento della delittuosità nei primi tre mesi dell’anno 2020 abbia registrato un incremento dei reati legati all’usura, sottolineando il rischio che l’intero circuito produttivo e commerciale rischi infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Il coinvolgimento delle associazioni antiracket e antiusura è da considerarsi un ulteriore tassello di grande rilevanza per agevolare le giuste azioni volte allo sviluppo socio-economico del territorio. Tutte le associazioni hanno accolto con favore la richiesta del Prefetto di incrementare ogni attenzione sul piano della promozione delle iniziative per il contrasto al racket e all’usura in stretto raccordo con le Forze dell’Ordine e alla criminalità e al malaffare a scapito dei più deboli.

Questo un primo aspetto del confronto collegato all’emergenza sanitaria in corso; poi si registra la collaborazione offerta dall’Università degli Studi di Messina, che ha segnalato alcuni docenti dell’Ateneo per lo studio di diversi aspetti del fenomeno e la creazione di un osservatorio mirato; si è ravvisata la necessità di elaborare ed approfondire l’analisi dei bisogni del territorio messinese e le sue peculiarità, per effettuare uno studio della situazione economico-sociale di questa provincia, che tenga conto della situazione emergenziale in corso e dei possibili scenari e delle più idonee soluzioni per l’immediato futuro. Gli esiti degli studi multidisciplinari che saranno effettuati, che toccheranno aspetti storici, economici, sociali con attenzione ai risvolti psicologici più rilevanti, contribuiranno a costituire un osservatorio permanente sulla realtà economica e sociale della provincia di Messina.