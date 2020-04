Coronavirus: Secondo giorno consecutivo senza vittime a Messina. Dati che fanno ben sperare

Terzo giorno consecutivo senza nuovi contagi da coronavirus a Messina. Il bollettino è ancora molto incoraggiante e segna numeri che fanno ben sperare. Il dato certamente più bello da raccontare è quello relativo al secondo giorno consecutivo senza vittime. Il computo rimane quindi ancorato a 48. Sono cinque le nuove guarigioni registrate ieri con conseguenti dimissioni di pazienti che si trovavano ricoverati dopo il tampone positivo al coronavirus. Al Policlinico sono risultate guarite tre donne di 92, 76 e 70 anni. Due di loro ex pazienti del Neurolesi, una della casa di riposo San Martino. All’ospedale di Barcellona, dichiarati guariti una donna di 21 anni e un uomo di 62 anni. Le guarigioni salgono adesso al numero complessivo di 117. Ventisei di queste sono avvenute tra le mura domestiche. Gli attuali positivi scendono a 368. Inoltre, nessun nuovo ricovero con il dato che continua a scendere. Sono cinque in meno, infatti, i ricoveri che adesso si attestano a quota 85. E pensare che i ricoverati fin qui sono stati ben 224. Nel riepilogo complessivo, 53 persone sono ricoverate al Policlinico (44 in reparto Covid e 9 in terapia intensiva), 30 le persone ricoverate al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto e 2 al Papardo.