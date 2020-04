Coronavirus – Dopo tre giorni senza casi, 5 nuovi positivi nel messinese. Un decesso

Dopo tre giorni in cui il numero dei casi di positività in provincia di Messina era rimasto fermo a 533, oggi il dato torna a salire. Sono 5, infatti, le persone cui è stata riscontrata la positività al nuovo Coronavirus, oggi sono 538.

Si registra anche un nuovo decesso, con il dato che sale così a 49. Gli attuali positivi sono 370, che sommati ai 119 guariti ed ai 49 deceduti fa un totale di 538.

Ancora in calo il numero dei ricoverati (ieri erano 85, oggi sono 83).

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (mercoledì 29 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 126 (16, 22, 11); Catania, 665 (97, 225, 83); Enna, 294 (120, 89, 28); Messina, 370 (83 ricoverati, 119 guariti, 49 deceduti); Palermo, 373 (68, 92, 28); Ragusa, 56 (7, 29, 6); Siracusa, 112 (46, 91, 24); Trapani, 92 (4, 42, 5).