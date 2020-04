Sinagra, commercianti uniti per chiedere aiuto in questa complicata “Fase 2”

A Sinagra commercianti uniti per una richiesta d’aiuto in vista della “Fase 2”. Ben 22 attività commerciali, riunite nel “Comitato ristoranti pizzerie bar sinagresi”, hanno scritto una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Regione Sicilia, Assessori regionali e Sindaco del Comune di Sinagra. Di seguito il testo integrale.

“Esprimiamo intanto la nostra più ampia solidarietà, come cittadini, all’opera difficilissima di

gestione dell’emergenza da COVID-19, che ognuno di voi sta svolgendo, preoccupati, ma

anche fiduciosi che solo tutti insieme possiamo avere, se agiamo con coscienza e

responsabilità, il risultato sperato e la fine di questo dramma.

Il nostro settore, storicamente, è parte integrante della tradizione, della cultura e

dell’economia del nostro Paese. Prendiamo atto delle disposizioni redatte nel DPCM

emanato in data 26 aprile 2020, dettato dall’evoluzione dell’epidemia COVID-19.

Ci rendiamo tutti conto della gravità della situazione e siamo pronti a fare i sacrifici

necessari laddove siano dettati da logiche opportunità.

Il 4 maggio non finirà il Lockdown la cosiddetta “Fase 2” non sembra poter consentire

quella ripartenza che tutti noi ci aspettavamo.

Avevamo immaginato una riapertura, graduale si, ma già da subito, come per altre attività,

sicuramente in maniera progressiva (con orari di apertura inizialmente anche ridotti), ma

oggettivamente nell’ottica di una realistica analisi delle varie realtà territoriali, che in alcuni

casi hanno visto sicuramente una lieve, fortunatamente, incidenza della diffusione del

contagio.

Non è stato così invece ma per molti però un altro mese di blocco sarà fatale.

La decisione di consentire l’apertura dei bar e ristoranti dal 1° giugno pone comunque

delle grandi perplessità di cui vogliamo rendervi partecipi.

Non proprio una situazione ottimale intanto per chi, nel giro di un mese, dovrà acquistare

prodotti, prendere confidenza con le operazioni di sanificazione, necessarie a garantire la

sicurezza dei locali e dei dipendenti, che effettueranno intanto consegne a domicilio e

adottare tutte le norme necessarie per la ripresa del lavoro.

Ma non dimenticate però che il lavoro di bar e ristoratori, in piccoli paesi come i nostri

(diverso è per i locali che si trovano nei grandi centri e nelle città), comunque si basa

principalmente su un servizio fatto nel locale.

E’ impensabile che puntando sulla consegna a domicilio o l’asporto si possa recuperare il

mancato fatturato derivante da norme troppo stringenti.

E dopo il 1° giugno? I due 2 metri di distanza sono una follia.

Quanti locali possono permettersi logisticamente questa soluzione? Si ridurrebbe la

disponibilità del 60%.

Quanti giorni riuscirebbero a rimanere aperti i bar con queste limitazioni? Altro dubbio è

quanti ristoranti potranno, realisticamente, garantire distanze di 2 metri tra i tavoli.

Insomma, nella migliore delle ipotesi gli incassi si dimezzeranno, e noi come dovremo

comportarci? Cosa fare con il personale in esubero? Sarebbe drammatico dover licenziare

risorse umane preziose per il futuro delle aziende.

Già prima di questo virus non erano certo rose e fiori per noi, per rimanere aperti

bisognava fare “numeri”. Se ora, conti alla mano, le restrizioni dovessero essere

impraticabili, saremmo impossibilitati a riaprire.

Per non vedere le nostre aziende chiudere definitivamente, lo Stato deve farsi carico in

toto della situazione, pensando alla cassa integrazione fino all’ apertura totale, alla

moratoria sugli affitti dei locali e al blocco totale di utenze e tributi, compresi quelli

comunali, (Imu, Tari,Tasi ecc.), all’ istituzione di un fondo di emergenza per le imprese in

difficoltà e ancora alla moratoria per il credito bancario.

Siamo stati pronti a tenere chiuse le attività per tutto il tempo che il Governo lo ha ritenuto

necessario, ma dopo aver fatto questo, ora abbiamo bisogno del vostro sostegno per

ricominciare.

Abbiamo perso tutto quello che avevamo, la merce in deposito è scaduta o andata a male

e dobbiamo pagare i fornitori senza avere incassato nulla in due mesi di chiusura.

Chiediamo aiuto ora, perché abbiamo bisogno che ci manifestiate concretamente la

vostra solidarietà e il vostro sostegno, con azioni reali e concrete almeno fino a fine anno

se non oltre, in quanto la ripresa sarà lunga e sarà quella ora la vera sfida per noi.

Firmato:

Comitato Ristoranti Pizzerie Bar Sinagresi

Agriturismo Santa Maria Xilona della Soc. Coop. Agr. Amici per Sempre

F.lli Borrello Sas di Borrello Fabio

Azienda da Angelo “Borrello srls” di Uliana Borrello

La Tavernetta di Costantino Vincenza

Ristorante Pizzeria La Pergola di Orifici Salvatore

Osteria il Tabacchino di Sinagra Franco

La Baracca di Raineri Mangialino Vincenzo

La Casa della Pizza di Letizia Andrea

Hotel La Sorgente srl

Bar Agorà di Raffaele Carmelo

Bar Pasticceria Calamunci di Gaetano Calamunci

Bar Castello di Giglia Maria

Bar del Corso di Raimondo Sebastiana

Bar La Piazzetta di Mansueto Marcello

Bar Crazy Horse di Mansueto Ugo Ernesto

Lion Cafè di Michele Gaudio

Gonzo Srl di Agostino Alessandro

Sporting Club Srls di Faranda Leone

Bar Martini di Giulia Piazza

Bar Pit Stop di Franchina Vincenzino

Bar Maracaibo Sas di Svelti Antonino

Eracle Srl di Natasha Pruiti Ciarello”