Cororonavirus – Per il secondo giorno di fila nessun contagiato a Messina. Tre guarigioni, nessun decesso

Sono 3 in meno gli attuali positivi in provincia di Messina. Ieri erano 376, oggi sono 373.

Per il secondo giorno di fila non si registrano nuovi contagi, ma solo 3 guarigioni. Nessun decesso inoltre, nelle ultime 24 ore, in provincia di Messina.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (martedì 28 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 125 (14, 22, 11); Catania, 670 (106, 220, 81); Enna, 295 (122, 81, 28); Messina, 373 (90, 112, 48); Palermo, 352 (69, 90, 28); Ragusa, 54 (6, 29, 6); Siracusa, 111 (49, 86, 24); Trapani, 94 (6, 40, 5).