Torregrotta: La Giornata Mondiale della Terra nel nome di Simone Cristicchi

Il desiderio di “essere vicina” agli alunni, in un periodo in cui manca tantissimo il contatto diretto, l’amore per la musica, le cui vibrazioni elevano l’anima la voglia di solennizzare a dovere la 50° Giornata Mondiale della Terra e, nello specifico, la considerazione che “la terra è una foglia dell’albero dell’universo”, hanno spinto la docente di educazione musicale Rosita Lembo, non nuova a iniziative di considerevole spessore, a coinvolgere, da par suo, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta, diretto dalla professoressa Barbara Oteri, per “mettere insieme” il brano “Lo chiederemo agli alberi” di Simone Cristicchi.

Un lavoro enorme, considerato che la professoressa ha suonato da casa sua e i ragazzi hanno cantato da casa loro. “Non è stato facile – commenta Rosita Lembo – ma per l’Educazione Musicale la pratica strumentale e vocale di insieme sono impossibili in tempo reale tramite collegamenti e, quindi, ero decisa comunque a raggiungere i miei alunni”.

Così, è “venuta fuori” un’opera di spessore, che ha profondamente “toccato” lo stesso Cristicchi, che, contattato dalla professoressa Lembo, ha espresso il proprio apprezzamento: “Voglio ringraziare i bambini dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta e la loro professoressa Rosita Lembo che hanno deciso di celebrare la giornata mondiale della terra cantando “Lo chiederemo agli alberi”. Bravissimi”. Cristicchi, da grande artista qual è, si è “sentito parte” dell’iniziativa e questo è stato solo un primo passo, perché tra lui (“Una

persona straordinaria, di profonda umanità, di grandissima sensibilità” – commenta la professoressa Lembo -) e l’istituto di Torregrotta si sta instaurando uno stretto rapporto di collaborazione. Infatti, sempre con la guida della docente di Educazione Musicale (“Sarà un lavoro ancora più impegnativo perché coinvolgerà tutti i 190 ragazzi della scuola” – anticipa l’insegnante -) saranno realizzati “Credo” e“Monologo dell’umiltà”, che esprimono in maniera inequivocabile i valori che Cristicchi porta dentro e sa “mettere a disposizione” di tutti. Inoltre, nell’ambito del “Maggio dei libri”, l’Istituto torrese realizzerà un progetto il

cui oggetto sarà il libro dell’artista romano “Abbi cura di me”, un testo che racconta, emoziona, provoca, invita i lettori a non dare nulla per scontato e a continuare a camminare “perché tutto è così fragile e siamo in equilibrio sulla parola “insieme”. Frase quasi profetica, considerato il tempo che stiamo vivendo, in cui, appunto, facciamo quotidiana esperienza della fragilità e sentiamo forte l’esigenza di essere “insieme” per

affrontare le paure e le difficoltà, perché, come sottolinea Cristicchi nel suo “Credo”, “la vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere”. “Sono convinta che anche questa – conclude la professoressa Rosita Lembo, giustificatamente soddisfatta, – sarà un’esperienza coinvolgente e siamo certi che Cristicchi, che non finiremo mai di ringraziare, sarà piacevolmente accanto a noi”.