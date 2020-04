Cassa integrazione in Sicilia: solo 13 domande pervenute all’INPS entro il 24 aprile

E’ stato pubblicato dal sito dell’Inps il nuovo aggiornamento dei dati relativi alla cassa integrazione in deroga. I numeri indicati nella tabella dell’istituto previdenziali fanno riferimento al domande pervenute dalle regioni alla data del 24 aprile 2020. Alcune regioni sono in ritardo nel versamento della cassa integrazione in deroga agli aventi diritto perché va a rilento l’invio della documentazione all’Inps, di cui proprio le Regioni devono farsi carico.

La Sicilia, purtroppo, è fanalino di coda con solo 13 domande inviate all’Inps, di cui ovviamente nessuna espletata.

Non è stato raggiunto, comunque, l’obiettivo che appena tre giorni prima era stato fissato dall’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, che aveva promesso la trasmissione dei primi 1.400 decreti. “Dalla prossima settimana – ovvero da oggi, ndr – gli uffici lavoreranno da duemila a duemilacinquecento decreti al giorno, tutti trasferiti in rigoroso rispetto cronologico”.

Le pratiche, in tutto, sono 37.277 e riguardano 136.706 lavoratori. Ad analizzare le domande presentate dalle aziende è una task force di 140 persone.