Coronavirus – Torrenova: un altro tampone negativo. Solo due persone devono fare il test

“Continuano le buone notizie: anche l’ultimo tampone di quelli già processati ha dato esito negativo. “ A comunicarlo sulla pagina ufficiale del comune di Torrenova è stato il sindaco Salvatore Castrovinci, nel primo pomeriggio di oggi. “In definitiva, rimangono solo due soggetti in isolamento che stanno bene, non presentano alcun sintomo e prossima settimana, così come da protocollo, eseguiranno il tampone.”

Torrenova, dunque, si avvia verso la fase 2 con il rischio di contagio interno ridotto quasi a zero.

“Voglio rivolgere un grazie infinito a tutti i torrenovesi che, con il loro grande senso civico, sono stati i veri protagonisti assoluti di questo trend assolutamente positivo.” Ha aggiunto il sindaco “Non molliamo e continuiamo a rispettare le regole: solo così, tutti insieme, potremo raccontare un’altra storia.” esorta il primo cittadino.