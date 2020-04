Covid-19, decesso di un uomo di 63 anni. Nessun nuovo ricovero e nessuna guarigione

La scia di dolore si allunga ancora. Il bollettino giornaliero racconta di un nuovo decesso in provincia di Messina. Quello di un uomo di 63 anni, originario di Frazzanò. L’uomo era stato contagiato dal Covid-19 mentre si trovava nella Rsa Villa Pacis di San Marco d’Alunzio. Nella scorsa notte era stato trasferito dal Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto al Policlinico di Messina per un ricovero in rianimazione. Le sue condizioni si sono aggravate nella giornata successiva fino al decesso. E’ purtroppo la 46esima vittima tra il capoluogo e la provincia.

Fermo il numero dei ricoveri (sempre 98) e delle guarigioni (a quota 83). Sono cinque i positivi in più rispetto al giorno precedente (attualmente 402).