Sicilia, epidemia coronavirus: la Regione valuta chiusura di scuole e università

“Non escludiamo la chiusura di scuole e università. La decisione dovrà prenderla l’unità di crisi, che sta lavorando in strettissima sinergia con Roma”.

L’assessore Lagalla è stato contattato dopo la notizia del primo caso di contagio da coronavirus a Palermo, che ha interessato una donna proveniente da Bergamo, in vacanza in Sicilia da alcuni giorni, messa in isolamento insieme alle persone con cui è entrata in contatto.

“Stiamo valutando con il presidente della Regione e la Protezione civile le misure da adottare”, aggiunge Lagalla.