Milazzo. Amministrative, Diventerà Bellissima sceglie Pippo Midili

Quella che sembrava un’ipotesi, adesso appare come una certezza. Il centrodestra non si presenterà alle prossime amministrative con un candidato unitario. Non a Milazzo, almeno, dove Diventerà Bellissima non ha inteso aspettare oltre, rendendo noto il suo appoggio alla candidatura del consigliere comunale uscente di opposizione, Pippo Midili. La scelta à stata resa nota attraverso un comunicato stampa dal deputato regionale Pino Galluzzo, rappresentante sul territorio del partito fondato dal governatore Nello Musumeci. Una scelta non casuale che punta a una riappacificazione politica e a curare gli interessi dei cittadini tutti con le giuste motivazioni. Midili e Galluzzo hanno individuato alcuni punti forti da sviluppare nel loro programma elettorale, quali la portualità, il Castello e il rilancio della nautica. Il deputato regionale ha spiegato di avere lavorato tanto per l’unità del centrodestra e che avrebbe gradito una condivisione delle scelte. Dal canto suo, Pippo Midili ha voluto porre l’accento sull’importanza di un’intesa raggiunta su un progetto comune per la città, elogiando il lavoro svolto da Diventerà Bellissima in questi due anni di Governo alla guida della Regione Siciliana. Ha parlato di una grande speranza per Milazzo, una città che ha bisogno del sostegno della Regione per riprendersi e crescere. Il candidato sindaco ha inoltre affermato che bisogna puntare sulla rigenerazione urbana e sulla rinascita del territorio. Intanto, Diventerà Bellissima ha informato che, nella giornata di giovedì, presenterà il suo progetto politico per la città di Barcellona Pozzo di Gotto.