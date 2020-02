Coronavirus – Sospeso in via precauzionale il Carnevale di Brolo

Sono state annullate, in via precauzionale, le manifestazioni previste per la giornata di oggi a Brolo, nell’ambito del Carnevale.

“Seppur in assenza di elementi che possano – allo stato – far ritenere sussistenti, sul territorio comunale, episodi di contagio da coronavirus, in via meramente prudenziale le manifestazioni odierne collegate al carnevale sono sospese su tutto il territorio comunale”, si legge nella nota firmata dal sindaco, Pippo Laccoto.

La decisione scaturisce dal sentimento di paura dovuto alla notizia, diffusasi nella serata di ieri sera, che una bambina rientrata insieme alla madre dalla Lombardia sarebbe in questo momento a casa con la febbre.

Questo non significa, ovviamente, che la bimba sia affetta da Covid-19, e nelle prossime ore dovrebbe essere sottoposta ad esame con il tampone.

Il Comune di Brolo ha infatti già attivato i protocolli previsti, ma la notizia ha destato nel paese preoccupazione e allarme facendo anche intasare il centralino del comune di telefonate di cittadini che chiedevano informazioni.