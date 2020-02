Controlli antidroga tra Capo d’Orlando e Barcellona

Controlli antidroga nei territori di Barcellona e Capo d’Orlando. La polizia, con l’ausilio di unità cinofile, ha effettuato perquisizioni anche nelle zone vicine alle scuole ed in particolar modo negli orari di ingresso e uscita degli studenti.

I controlli hanno portato al sequestro di modiche quantità di marijuana; un ventenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. In due casi è stata, invece, contestata la violazione amministrativa prevista in caso di detenzione per uso personale di droga.