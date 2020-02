Brolo, oggi sfileranno i carri allegorici. La conferma dell’Assessore Ricciardello

Si era rimasti un attimo sospesi in attesa dei risultati degli ultimi incontri tra i vertici del governo regionale a Palermo.

Poi sentiti i carristi, ma anche il locale comando dei Carabinieri che ha potere in tema di ordine pubblico, è scesa la bandiera a scacchi, anzi verde, sul carnevale brolese.

Oggi la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati andrà avanti come da programma, assicurando, se lo augurano in tanti, anche complice il bel tempo, un altro grande successo di folla e di divertimento.

“L’appuntamento – dice l’assessore Ricciardello – è fissato per le ore 15.30, quando si darà lo start alla seconda sfilata del carnevale brolese dalla via Trento, zona palestra comunale. I carri sfileranno lungo la via Trento per immettersi sul circuito cittadino di via Vittorio Emanuele III, con arrivo in piazza Annunziatella per il gran sorteggio finale.”