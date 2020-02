Un investimento da 150 milioni di euro, oltre 500 abitazioni tecnologiche ed autosufficienti, che saranno realizzate in un quartiere di Parigi. Un’opportunità straordinaria per la “Wood System Architect”, azienda che ha la sede legale a Falcone, un concreto punto di riferimento per il settore delle costruzioni in legno lamellare e della lattoneria edile.

Nel video l’intervista all’Architetto Nino Fugazzotto.