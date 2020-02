Sicilia: Coronavirus, alle 17.00 la conferenza stampa dopo il vertice a Catania

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato per oggi (lunedì 24 febbraio) al Palaregione di Catania un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell’Isola per l’emergenza Coronavirus. Saranno presenti, assieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività sanitarie Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell’Associazione dei Comuni siciliani Leoluca Orlando.