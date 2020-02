Milazzo. Si è spenta Eliana Giorli La Rosa, pezzo di storia della città

Se ne è andata come ha sempre vissuto. In punta di piedi. Lo scorso anno Eliana Giorli era salita agli onori della cronaca politica per essere stata la consigliera comunale più anziana d’Italia, eletta all’età di 92 anni nel Consiglio Comunale di Monforte San Giorgio. Ad annunciarne la dipartita sono stati i figli Santì ed Elisa, affranti dal dolore insieme ai nipoti Natasha, Deborah, Nahuel e Vladimir. Partigiana, politica e anche poetessa, autrice di scritti apprezzabili.

Eliana Giorni era nata a Poggibonsi il 6 ottobre 1926. E’ qui che ha iniziato la sua lotta nella resistenza partigiana che la porterà a far parte di un movimento creato dalle donne della cittadina. Al termine della seconda guerra mondiale, comincia la sua militanza nel PCI e si impegna a ricostruire il suo paese con la fondazione dell’associazione giovanile “I Pionieri”. Nel 1951 svolge attività di volontariato nel Polesine, per aiutare le popolazioni alluvionate, mentre nel 1952 frequenterà la “Scuola di Partito” a Firenze. La sua esperienza politica la porterà in Sicilia accanto alle gelsominaie della Piana di Milazzo. Qui conoscerà e sposerà il compianto Tindaro La Rosa.