Librizzi, auto sbatte contro palo della luce. Ferito il conducente

Incidente autonomo nella notte a Librizzi. Sulla Sp126, in prossimità di contrada Nasisi, un giovane alla guida di una Renault Clio, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto e sbandando è andato a finire contro un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo.

Il ragazzo, nell’impatto, si è ferito ed è stato necessario trasportarlo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Patti. Il giovane se l’è cavata con 5 punti di sutura sopra l’occhio sinistro. Sul posto, questa mattina, tecnici specializzati per riparare il palo dell’illuminazione.