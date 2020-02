La giornata calcistica. L’FC Messina firma l’impresa in 9. Bene Città di Sant’Agata e Igea

La grande impresa di giornata la compie l’FC Messina contro il Savoia, seconda forza del campionato. E, per giunta, in 9 contro 11 a causa delle espulsioni di Fissore e Carbonaro. I peloritani confezionano, nei minuti finali con Dambros, una vittoria che vale tre punti pesantissimi e il terzo posto in classifica alla luce del pareggio del Giugliano in casa della Cittanovese. I punti dal secondo posto sono adesso otto. Male, ancora male l’Acr Messina che perde 3-1 in casa del Roccella che lascia così la penultima posizione. Gli uomini di Pensabene adesso devono guardarsi alle spalle, dal momento che la zona play out è distante solo sei lunghezze.

In Eccellenza, bene il Città di Sant’Agata che vince 3-0 a Carlentini grazie alle reti di Concialdi, Ferotti e Longo. Stesso punteggio con il quale il Paternò vince ad Acicatena, mantenendo immutato il suo vantaggio.

In Promozione girone C, il Milazzo perde per 2-1 in casa con la Messana e non approfitta del mezzo passo falso della capolista Aci Sant’Antonio, fermata sull’1-1 dal Real Aci.

Nel girone B prosegue la marcia dell’Igea che vince per 3-0 contro il Pro Falcone e procede a passo spedito. Non perde terreno l’Acquedolci che batte 5-0 la Stefanese. Mantiene il terzo posto la Santangiolese che supera 4-0 il Sinagra. Incalza il Due Torri che vince 2-1 in casa della Torrenovese. Stop per l’Acquedolcese in casa della Nuova Rinascita con i padroni di casa che vincono per 1-0. Il Gioiosa, dopo la vittoria per 3-1 sulla Castelluccese, raggiunge in classifica il Rocca di Caprileone che non va oltre l’1-1 tra le mura amiche contro il Castelbuono. Infine, ancora uno scivolone per il Gangi, battuto per 1-0 dal Merì.