Sicilia, arriva lo stop per le gite scolastiche a causa dell’emergenza coronavirus

Gli studenti siciliani e nazionali non potranno partire per i viaggi di istruzione.

Arriva infatti lo stop immediato alle gite scolastiche, in attesa dell’applicazione del decreto legge di ieri. Lo ha annunciato il Ministero dell’Istruzione in una nota diffusa sul proprio sito. «Il ministero dell’Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione».