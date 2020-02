È massima allerta anche in casa LegaPallacanestro.

Le decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma in Lombardia e Veneto coinvolgono anche l’Orlandina Basket.

La gara tra Bergamo e Orlandina, in programma alle 20:30 di martedì 25 febbraio, è stata infatti rinviata a data da destinarsi.

Rimarranno a Capo d’Orlando dunque i paladini, annullando la trasferta, programmata per domani, che avrebbe portato i biancoazzurri in Lombardia.