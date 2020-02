S.Agata Militello, incidente stradale in centro. Ferito un pedone

Un incidente stradale si è verificato poco fa a S. Agata di Militello, in via Medici, all’altezza di Piazza Consolo.

Per cause in corso di accertamento un BMW, guidato da un giovane santagatese, che viaggiava in direzione Palermo, ha investito un pedone, che, in quel momento, si trovava a destra della vettura.

L’uomo, un cinquantenne, è finito a terra per l’urto ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che, una volta messo in sicurezza, lo hanno trasportato all’Ospedale di S. Agata Militello.

Sul posto i Carabinieri della locale Stazione e gli agenti della Polizia Municipale. Questi ultimi hanno effettuato i rilievi del caso.