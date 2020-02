La Croce Rossa italiana usa Tik Tok per sconfiggere la Skullbreaker Challenge

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della la Skullbreaker Challenge. La nuova sfida che sta prendendo piede tra i giovanissimi, principalmente sul social network Tik Tok.

Letteralmente significa “spaccatesta” e consiste nel coinvolgere un amico ignaro in un salto sul posto a cui segue uno sgambetto che farà crollare a terra la vittima in maniera violenta. Il tutto viene filmato da un terzo complice con il telefonino e messo immediatamente in rete. I rischi, però, sono altissimi e oltre alle lesioni agli arti, alla testa e alla colonna vertebrale c’è anche quello di una denuncia per lesioni alle autorità competenti.

Questa nuova pratica ha messo in allarme molti genitori in tutto il mondo, preoccupati per le possibili conseguenze sui loro figli.

E intanto la Croce Rossa ha deciso di usare proprio Tik Tok, il social da cui è partito il gioco, per spiegare attraverso un video i rischi che si corrono.