Fake news su caso di coronavirus a Pace del Mela, l’amministrazione avvia protocollo

“Avviso: Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale informano la cittadinanza di aver avviato il protocollo previsto per monitorare la situazione segnalata sui social. In atto, non si ravvisano elementi di allarme. Vi terremo costantemente aggiornati sullo sviluppo e sull’esito degli accertamenti.”

Con queste due righe su Facebook l’amministrazione comunale di Pace del Mela cerca di rassicurare la popolazione riguardo alcuni audio, condivisi su Whatsapp, di una mamma che parla di un bambino di origine cinese che sarebbe stato colpito da coronavirus dopo un viaggio in Cina.

Ma fortunatamente sembra trattarsi di un Falso allarme, poiché nessuna segnalazione è arrivata alle autorità competenti e nel comunicato diramato poco fa dal Direttore dell’Asp Paolo La Paglia, si ribadisce nuovamente che non c’è “nessun caso coronavirus a Messina e provincia.” La notizia sembra dunque essere totalmente infondata.

Ovviamente gli audio si sono diffusi in maniera virale, creando panico e psicosi tra i cittadini. In questi casi è meglio non farsi prendere dal panico e non creare inutili allarmismi. Qui il vademecum del Ministero della Salute.