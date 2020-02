Coronavirus, l’assessore Razza: “Tutti negativi i casi sospetti in Sicilia” – VIDEO

“Tutti i casi sospetti di Coronavirus che sono stati affrontati fino ad oggi in Sicilia, non ultimo uno ieri a Trapani, sono risultati tutti negativi. La Regione è sempre riuscita a intervenire nell’immediatezza, con le analisi necessarie e il tampone per il Coronavirus, anche perché ci siamo dotati autonomamente della possibilità di effettuare i tamponi”.

A dirlo è l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, durante la conferenza stampa seguita alla riunione dell’unità di crisi sul Coronavirus convocata stamattina a Catania.