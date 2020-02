Brolo, Shade ospite d’onore al “Carnival Party” del Palatenda

Questa sera a partire dalle 22.30 il grande evento del “Carnival Party” al Palatenda di piazza Annunziatella a Brolo con una guest star d’eccezione: il rapper Shade (ingresso a pagamento).

Shade, pseudonimo di Vito Ventura, è un rapper tra i più conoscuti in italia.

La sua hit più importante è “Bene ma non benissimo”, canzone che raggiunge in pochi mesi oltre 20 milioni di views, ottiene il disco di platino (poi doppio) e gli permette di raggiungere la finale del Summer Festival.

Ormai consacrato, lancia alla fine del 2017 il brano Irraggiungibile con Federica Carta, e nel 2018 partecipa al successo di Benji & Fede On Demand. Il terzo e finora ultimo album di Shade è Truman, pubblicato il 16 novembre 2018 e anticipato da Amore a primo insta. Il suo ultimo singolo è Figurati noi, cantato con Emma Muscat. Nel 2019 ha poi partecipato al Festival di Sanremo insieme a Federica Carta, cantando Senza farlo apposta.

Ovviamente il Carnevale di Brolo continuerà, come da tradizione, la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera animata dai dj Cesare Scaffidi e Antonio Bonina e in programma domenica 23 e martedì 25 febbraio nel cuore della città.