Acquedolci, tutto pronto per le giornate clou del Carnevale

Le manifestazioni del carnevale acquedolcese si sono aperte già domenica scorsa con gli eventi dedicati ai bambini. Grande festa nei locali dell’Auditorium e nella sede dell’associazione Corpo Bandistico per il giovedì grasso, con due momenti dedicati ai bambini.

Grande attesa per domani prima giornata dedicata alla sfilata dei rinomati carri allegorici con partenza dalla Chiesa Madre alle 14. A garanzia dell’ordine, il Sindaco ha emanato l’ordinanza n. 6 dello scorso 7 febbraio, con la quale ha stabilito la chiusura al transito veicolare del tratto della statale 113 interessato dalla manifestazione e l’istituzione del divieto di sosta a partire dalle ore 12 di domenica 23 febbraio e di martedì 25 febbraio, lungo tutto il tragitto della sfilata.

Il primo cittadino ha infatti disposto divieti che riguardano la vendita e l’uso di bottiglie di vetro e lattine per le bevande durante le manifestazioni e di circolare per le vie cittadine con bottiglie di qualsiasi genere o lattine contenenti bevande. Per chi si trovi all’interno del circuito carnevalesco vietato consumare sul suolo pubblico bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione. Chi vorrà, potrà godersi un drink al bar.