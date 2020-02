Capo d’Orlando, incontro a scuola su rischi e pericoli della rete – VIDEO

La rete, un luogo virtuale ma con pericoli concreti e reali per i ragazzi che, sempre più giovani, si avvicinano ai social network.

Soprusi, insulti, violenze psicologiche e cyberbullismo. Temi dei quali è importante parlare sia in famiglia che a scuola.

Per questo stamattina gli studenti del primo anno del Liceo “Lucio Piccolo” di via Torrente Forno hanno incontrato il Dirigente della Polizia Postale della “Sicilia Orientale”, Marcello La Bella, che ha spiegato ai ragazzi i rischi di tutto ciò che, ad un occhio poco attento, può sembrare un gioco e l’attività della Polizia per contrastare i reati informatici.