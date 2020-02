Capo d’Orlando, Franco Ingrillì: “Si al sottopasso in Piazza Bontempo!”

Il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha risposto favorevolmente alla petizione avviata da un comitato spontaneo di cittadini, residenti in via Cordovena, che sollecita l’apertura di una via di collegamento nella zona dell’adiacente Piazza Bontempo.

Il passaggio a livello di via Cordovena era stato chiuso nel 2014 dopo la controversia giudiziaria avviata dal Comune di Capo d’Orlando che si era opposto alla decisione di RFI presa nell’ambito di un progetto che prevede la soppressione dei passaggi a livello su tutta la rete ferroviaria nazionale.