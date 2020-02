Brolo, 40enne assolto dall’accusa di stalking alla ex compagna

Il Gup di Patti Eugenio Aliquò ha assolto dall’accusa di stalking C. T. Quarantenne Brolese.

L’uomo finito alla sbarra sulla base delle accuse della ex compagna C. P. Originaria di Naso, dopo avere avuto annullato la misura cautelare applicatagli dal gip di Patti con provvedimento del Tribunale per il Riesame, ha definito oggi il procedimento con le forme del rito abbreviato.

La parte civile è stata assista dall’avvocato Daniele Letizia. Il Pubblico Ministero dottor Apollonio aveva richiesto la condanna a due anni di reclusione.

A prevalere la linea difensiva dell’avvocato Decimo Lo Presti, che ha assistito l’imputato.