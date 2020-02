Appello di Legambiente ai sindaci dei Nebrodi: “Vietate i coriandoli di plastica”

Tenere viva l’attenzione sull’ambiente, anche in un periodo di festa come il carnevale.

Così Legambiente Nebrodi ha rinnovato l’appello, già lanciato lo scorso anno, contro l’uso della plastica e micro-plastica utilizzata per realizzare i coriandoli, e si rivolge direttamente ai sindaci dei Nebrodi e non solo.

“Gentile Signor Sindaco – si legge nella lettera di Legambiente Nebrodi –, come lo scorso anno intendiamo richiamare la Sua attenzione sulla dispersione di materiale plastico nell’ambiente nel corso dei festeggiamenti del Carnevale.

Il mondo scientifico è unanime nel richiamare l’attenzione sui rischi connessi alla presenza nelle acque marine di micro plastiche, spesso veicoli di inquinanti, le quali vengono ingoiate dai pesci ed entrano così nella catena alimentare.

Ciascuno di noi, amministratori o cittadini, può e deve fare qualcosa per limitare i danni.

Nei festeggiamenti del Carnevale, si è ultimamente invalsa l’abitudine di mettere in commercio ed utilizzare coriandoli in materiale plastico, che non si degradano naturalmente nell’ambiente circostante ma che finiscono nelle reti di deflusso delle acque piovane (spesso intasandole pericolosamente) e quindi in mare: si tratta di un’abitudine sbagliata, dettata da atteggiamenti di consumismo irresponsabile, ed estranea alla tradizione.

La preghiamo, perciò, di volere dare una mano all’ambiente emanando un’Ordinanza di divieto dell’uso di coriandoli in plastica nel Suo Comune.

Se tanti Sindaci lo faranno si eviterà di aggravare l’inquinamento da micro plastiche del nostro mare e si tutelerà la salute ed il benessere dei cittadini.

La ringraziamo per l’attenzione che vorrà prestare al nostro appello.”