Video – Erasmus in Sicilia, studenti georgiani in visita alla redazione di AMNotizie

Sei giovani studenti provenienti dalla Georgia, da qualche giorno ospiti a Sinagra per il progetto “Empower for change” Erasmus+ di Capacity building, hanno visitato i nostri studi intrattenendosi con i giornalisti e i tecnici per scoprire tutti i retroscena del dietro le quinte di una redazione televisiva.

I giovani georgiani sono stati accompagnati dalla loro Tutor e dal presidente dell’associazione Sikanie, Angela Fogliani.

Durante la loro permanenza in Sicilia impareranno i meccanismi riguardanti la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani alle attività politiche, istituzionali e del mondo dell’associazionismo. L’iniziativa di “scambio culturale” terminerà sabato 22 Febbraio.