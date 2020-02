Sant’Angelo di Brolo, è morto a 94 anni Nino Messina

Si è spento a 94 anni il compagno Nino Messina.

Era stato per tre volte deputato all’Ars, consigliere provinciale di Messina e sindaco di Sant’Angelo di Brolo, dove era nato. Messina partecipò alla ricostituzione del Pci del quale è stato dirigente regionale e segretario di federazione. Con orgoglio ha sempre rivendicato le dure lotte sociali per la terra ed il lavoro degli anni ’40 e ’50, battaglie che nei Nebrodi che hanno spezzato un vero e proprio sistema feudale. Con Nino Messina va via l’ultimo togliattiano di Sicilia, come ebbe a definirsi in una lunga intervista rilasciata lo scorso anno al quotidiano la Repubblica. Immediato il cordoglio da parte dell’amministrazione comunale di Sant’Angelo di Brolo.